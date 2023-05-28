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İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor

İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oy verme işlemi sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için ilk turda olduğu gibi İstanbul Dış Hatlar Terminali gidiş ve geliş katında belirlenen alanlara sandıklar kuruldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabiliyor.

Şu ana kadar İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 15 binden fazla vatandaşın oy kullandığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan 8 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek İstanbul'daki havalimanında oy kullanabiliyor.

Havalimanlarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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