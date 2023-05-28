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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa şahit olduğumuz bir vaka

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa şahit olduğumuz bir vaka

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan yaptığı açıklamada "İki adaya halkımız oylarını vereceğini için seri şekilde bugünkü oylama bitecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi ve oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek. Erdoğan oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklamada bulundu.

"İlk defa iki turlu seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşti. Şimdi 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştiriyoruz. Sadece iki aday söz konusu ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği içinde çok seri bir şekilde bugün ki oylama bitecektir. " ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa şahit olduğumuz bir vaka bu dünya tarihinde yüzde 90’a varan katılımda başka bir ülke yok. Türkiye yüzde 90'a varan katılımla demokrasi mücadelesini verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini diliyorum."

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