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Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Erdoğan'dan bir dakika önce sandığa gitti

Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Erdoğan'dan bir dakika önce sandığa gitti

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu Ankara'da saat 12:10'da kullandı. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Üsküdar'da eşi Emine Erdoğan'la birlikte oyunu kullandı. İki cumhurbaşkanı adayının aynı dakikalarda oy kullanması ilginç bir tesadüf odu.

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 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sandık başına giderken, 12.10'da oyunu kullandı. 

Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı. Eşi mine Erdoğan ile birlikte oyunu saat 12.11'de sandığa bıraktı. 

İkinci turda yarışan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun aynı dakikalarda sandık bayına gitmesi ilginç bir tesadüf olurken, Kılıçdaroğlu'nun oyu yaklaşık 1 dakika sonra oyunu kullanması dikkat çekti. Televizyonlar iki liderin oy kullanmasını aynı anda ekrana getirdi. 

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