Sandık başında evlilik teklif etti! Ümit Özdağ'ın danışmanı oy pusulası bastırıp...
Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Emin Özbey, kız arkadaşı Gizem Esin'e oy kullanmaya gittikleri okulun önünde hazırlattığı sandık ve oy pusulası ile evlilik teklif etti. Esin de teklifi kabul etti.
Ankara'da Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Emin Özbey ve kız arkadaşı Gizem Esin, Cumhurbaşkanı Secimi 2'nci turu için İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra bahçede kız arkadaşını bekleyen Özbey, sürpriz evlenme teklifinde bulundu.
Mehmet Emin Özbey, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu oylaması için İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'ne gelen kız arkadaşı Gizem Esin'e evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.
Yanında temsili sandık ve çiftin fotoğrafları bulunan oy pusulası ile "evet" mührü getiren Özbey, okulun kapısında diz çökerek elindeki yüzükle Esin'e evlilik teklifinde bulundu.
Esin'in "evet" cevabının ardından Özbey, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı. Esin de "evet" yazan mührü, Özbey ile fotoğrafının bulunduğu oy pusulasına basarak zarfı sandığa attı.