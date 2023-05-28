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TBMM Başkanı Şentop, Üsküdar'da oyunu kullandı:

TBMM Başkanı Şentop, Üsküdar'da oyunu kullandı:

"Her zaman seçimleri büyük bir olgunlukla milletimiz yapmıştır, büyük bir basiretle kararını vermiştir. Ben, seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği, istikbali için, güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum"

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki Şadıman-Polat Çebi İlkokulu'na gelen Şentop, oyunu kullanacağı 3295 No'lu sandığın bulunduğu sınıfa girdi.

Şentop, sandık kurulu başkanı ve müşahitlerle selamlaştı. Şentop'a eşi Sabriye Şentop, kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop eşlik etti.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Şentop, kabine geçip oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa attı.

Şentop, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu kullandığını belirterek, "Gerek burada gördüğüm kadarıyla gerekse farklı şehirlerden aldığım haberlere göre sakin bir şekilde, sükunetle gidiyor. Önceki seçime göre daha hızlı gidiyor. Hem milletvekili seçiminin sonuçlanmış olması yapılacak işleri azalttığı için hem de çok kolay bir karar verme imkanı var bu seçimde. Ben milletimiz, ülkemiz için Cenabıhakk'tan hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman seçimleri büyük bir olgunlukla milletimiz yapmıştır, büyük bir basiretle kararını vermiştir. Ben, seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği, istikbali için, güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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