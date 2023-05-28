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Aydın’a meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Aydın’a meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

AYDIN'ın merkez ve doğu ilçelerinde yarın görülmesi beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (29.05.2023 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Aydın’ın merkez ve doğu ilçelerinde Efeler, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine, Yenipazar ve Köşk,) yerel olmak üzere kuvvetli(21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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