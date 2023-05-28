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Oyunu kullanan Sinan Oğan'dan bomba sözler: Hepsini kınıyorum bu seçim...

Oyunu kullanan Sinan Oğan'dan bomba sözler: Hepsini kınıyorum bu seçim...

Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçiminde Zafer Partisi ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı. Oğan yaptığı açıklamada "Meral Akşener’e yapılan, Muharrem İnce’ye yapılan ve seçimden çekilmesine neden olan linçleri, depremzedeler farklı tercihlerde bulundu diye onları dahi linçlemeye cüret edenleri ve aileme dönük her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı belirtiyorum"dedi.

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Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçiminde Zafer Partisi ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak 5.17 oranında oy alan ve ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Ankara’da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. 1276 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğan, ardından yaptığı açıklamalarda şunları dedi:

“Bu seçimin istikrarı getireceğine, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.

Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak ellerinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir.

Meral Akşener’e yapılan, Muharrem İnce’ye yapılan ve seçimden çekilmesine neden olan linçleri, depremzedeler farklı tercihlerde bulundu diye onları dahi linçlemeye cüret edenleri ve aileme dönük her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı belirtiyorum. Bu seçim diğerlerinden farklı, bu linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görünmesidir.”

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