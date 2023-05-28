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Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma!

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kamu barışını bozmaya yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı, yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzeni ile kamu barışını bozmaya yönelik ve gerçeğe aykırı bilgileri paylaşıp alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

5 şüpheliye gözaltı kararı

Soruşturma çerçevesinde kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınma talimatı verildi. Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, benzer paylaşımları yapan hesapların kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

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