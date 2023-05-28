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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oyunu kullandı: Türk milleti ABD'nin planlarını bozacaktır

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oyunu kullandı: Türk milleti ABD'nin planlarını bozacaktır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı.

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Eşi Şule Perinçek ile Beşiktaş ilçesindeki Şair Nedim Ortaokulu'na gelen Perinçek, vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1141 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, "Bu aşamada Türk milleti Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarını bozacaktır ama önümüzde büyük zorluklar var. O zorlukları milletçe hazır olacağız, Vatan Partisi olarak hazırlanıyoruz ama Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye'nin yakın geleceğinde bir üretim devrimi, bağımsızlık, başı dik yaşamak vardır. O bakımdan mutluyuz, iyimseriz." ifadelerini kullandı.

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