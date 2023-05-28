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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullanıp oraya gitti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullanıp oraya gitti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, dua etti.

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