Türkiye seçimini yapıyor! Seyyar sandıklarlar seçmenin ayağına gitti
Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gidemeyen seçmenler için seyyar sandıklar taşındı. Kırklareli, Kastamonu, Tekirdağ, Edirne, Adıyaman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.
Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gidemeyen seçmenler için seyyar sandıklar taşındı.
Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Karakaş Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 94 yaşındaki Veli Akıncıoğlu'nun evine seyyar sandık götürdü.
Tekirdağ merkezde sandığa gidemeyen 13 seçmen "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacak.
Kastamonu'da seyyar sandık talep eden 31 kişinin evine seyyar sandık götürüldü. "Ayağımıza kadar sandığı getirdiler"
Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesinde yaşayan ve hastalığı sebebiyle okula oy kullanmaya gidemeyen Selma Kömürlü, “Sağ olsunlar, oyumu kullandım. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah iyi günler nasip etsin. Sağ olsunlar, ayağımıza kadar sandığı getirdiler. Herkesten Allah razı olsun” dedi.