Türkiye seçimini yapıyor! Seyyar sandıklarlar seçmenin ayağına gitti

Kastamonu'da seyyar sandık talep eden 31 kişinin evine seyyar sandık götürüldü. "Ayağımıza kadar sandığı getirdiler"

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesinde yaşayan ve hastalığı sebebiyle okula oy kullanmaya gidemeyen Selma Kömürlü, “Sağ olsunlar, oyumu kullandım. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah iyi günler nasip etsin. Sağ olsunlar, ayağımıza kadar sandığı getirdiler. Herkesten Allah razı olsun” dedi.