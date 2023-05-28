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Nijerya'da 115 mahkum için af kararı çıkarıldı

Nijerya'da 115 mahkum için af kararı çıkarıldı

Nijerya'nın Yobe eyaletinde 115 mahkum için af kararı verildi.

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Yobe eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, ülkede yeni seçilen Devlet Başkanı'nın yarın göreve başlaması dolayısıyla eyaletteki farklı hapishanelerde 115 mahkum hakkında af kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, af çıkarılan kişilerin, "valinin yardımseverliğinden memnun olduğu ve özgürlüğünü geçmişteki hatalarını düzeltmek için kullanacağına dair söz verenlerden" oluştuğu ifade edildi.

Hükümet olarak mahkumların rehabilitasyonunu kolaylaştıracak önlemlere inanıldığına dikkat çekilen açıklamada, varlıklı kişilere, birçok kişinin hapis cezası almasına yol açan "küçük para cezalarının" kaldırılmasına yardımcı olmaları yönünde çağrı yapıldı.

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta düzenlenen seçimleri kazanan iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Tinubu, 29 Mayıs'ta görevine başlayacak.

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