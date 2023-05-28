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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oyunu Ankara’da kullandı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oyunu Ankara’da kullandı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu Ankara’da kullandı.

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Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile birlikte oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Doktor Binnaz Ege Doktor Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nde 4446 numaralı sandıkta kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erbakan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türk milletinin 14 Mayıs'ta verdiği mesajın daha da güçlü şekilde bir kez daha verileceğini söyleyen Erbakan, "Yarından itibaren yeni kurulacak hükümette yeniden büyük Türkiye yolunda önemli adımlar atmasını ülkemize, milletimize hayırlı, faydalı hizmetleri gerçekleştirmesini diliyoruz" dedi.

Seçim sonuçlarını Ankara'da takip edeceğini aktaran Erbakan, sandık güvenliğine ilişkin, "Türkiye'de bu noktada büyük mesafe kat edildi. Türkiye demokrasisi güzel sınavlar veriyor. 14 Mayıs'ta da bu noktada güzel bir sınav verdi. Bugün de herhangi bir sorun olmadan suhuletle gayet güzel şekilde seçimin tamamlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Erbakan, seçime katılıma dair, "Daha ziyade akşam saatlerinde belli olur. Örneğin Avrupa ve yurt dışında katılım daha da arttı. Türkiye'de de seçmenlerin katılımının düşük olacağını zannetmiyorum. Yüksek bir katılımla vatandaşlık görevi yerine getirilecek ve inşallah hayırlı sonuçlar çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

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