BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Rossi gidiyor, Milanlı yıldız geliyor!

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Rossi gidiyor, Milanlı yıldız geliyor!

Fenerbahçe, Diego Rossi'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Rossi'nin yerini Milan'dan Rebic'le doldurmak istiyor.

Abone ol

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarların performansını beğenmediği Diego Rossi için karar verildi. Uruguaylı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki ismin yerine Milan'dan transfer yapmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin 2022 yazında 5.5 milyon euro bedelle MLS Ligi ekibi Los Angelas FC'den transfer ettiği Diego Rossi, sarı-lacivertlilerde istikrarsız performansıyla sık sık tartışma konusu oldu.

Akşam'ın haberine göre; hücuma daha kreatif bir futbolcu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Rossi için yaz transfer döneminde gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertliler güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 25 yaşındaki sol kanat için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kent sonrası Ante Rebic iddiası da gündemde

Rangers ile yollarını ayıran Ryan Kent'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Fenerbahçe'nin aynı bölgeye Milan'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i de gündemine aldığı iddia edildi.

Sol kanatın yanı sıra on numara ve forvet bölgelerinde de oynayabilen Rebic, İtalyan ekibinde kadroda düşünülmüyor. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Hırvat yıldızı kiralık olarak kadrosuna katabileceği öne sürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de en acı cenaze: 13. kattan düşen anne ve 2 çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de en acı cenaze: 13. kattan düşen anne ve 2 çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oyunu Ankara’da kullandı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oyunu Ankara’da kullandı!
Oğuzhan Koç memleketi Bursa'da sahne aldı
Oğuzhan Koç memleketi Bursa'da sahne aldı
Oyunu kullanan Muharrem İnce: Köyüme dinlenmeye gidiyorum
Oyunu kullanan Muharrem İnce: Köyüme dinlenmeye gidiyorum
Kütahya'da 18 yaşındaki seçmen doğum gününde ilk oyunu kullandı
Kütahya'da 18 yaşındaki seçmen doğum gününde ilk oyunu kullandı
Meslek liseleri, ilk 4 ayda ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri, ilk 4 ayda ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Dünya Taekwondo Şampiyonası Azerbaycan'da başlıyor
Dünya Taekwondo Şampiyonası Azerbaycan'da başlıyor
Kilis'te sandık başına gidemeyen seçmenler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı
Kilis'te sandık başına gidemeyen seçmenler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı
Nijerya'da 115 mahkum için af kararı çıkarıldı
Nijerya'da 115 mahkum için af kararı çıkarıldı
CHP Çınarcık eski İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı! O sandıkta oy yakılacak
CHP Çınarcık eski İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı! O sandıkta oy yakılacak
Erzurum'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Erzurum'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Eski CHP Çınarcık İlçe Başkanı'nın 2 zarf attığı sandıkta tutanak tutuldu! İptal edilecek
Eski CHP Çınarcık İlçe Başkanı'nın 2 zarf attığı sandıkta tutanak tutuldu! İptal edilecek