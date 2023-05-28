Fenerbahçe'de transfer harekatı! Rossi gidiyor, Milanlı yıldız geliyor!

Fenerbahçe, Diego Rossi'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Rossi'nin yerini Milan'dan Rebic'le doldurmak istiyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarların performansını beğenmediği Diego Rossi için karar verildi. Uruguaylı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki ismin yerine Milan'dan transfer yapmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin 2022 yazında 5.5 milyon euro bedelle MLS Ligi ekibi Los Angelas FC'den transfer ettiği Diego Rossi, sarı-lacivertlilerde istikrarsız performansıyla sık sık tartışma konusu oldu.

Akşam'ın haberine göre; hücuma daha kreatif bir futbolcu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Rossi için yaz transfer döneminde gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertliler güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 25 yaşındaki sol kanat için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kent sonrası Ante Rebic iddiası da gündemde

Rangers ile yollarını ayıran Ryan Kent'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Fenerbahçe'nin aynı bölgeye Milan'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i de gündemine aldığı iddia edildi.

Sol kanatın yanı sıra on numara ve forvet bölgelerinde de oynayabilen Rebic, İtalyan ekibinde kadroda düşünülmüyor. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Hırvat yıldızı kiralık olarak kadrosuna katabileceği öne sürülüyor.