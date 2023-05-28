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Kayseri'de en acı cenaze: 13. kattan düşen anne ve 2 çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de en acı cenaze: 13. kattan düşen anne ve 2 çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 13. kattan düşerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu, yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında dün meydana gelen olayda, iddiaya göre balkonda düşme tehlikesi geçiren oğlu Hamza'yı (7) kurtarmak isteyen anne Nurgül Dal (29), kucağındaki çocuğu Zümra (5) ve oğlu Hamza ile birlikte aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Nurgül, çocukları Hamza ve Zümra'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve çocuklarının cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Feci olayda hayatını kaybeden anne ve çocukları, son yolculuklarına uğurlandı. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

3 tabut arka arkaya taşınarak cenaze aracına götürülürken, baba Hulusi Dal da ayakta durmakta güçlük çekti.

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