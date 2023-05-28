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Burdur'da bir kadın kocasını av tüfeği ile öldürdü

Burdur'da bir kadın kocasını av tüfeği ile öldürdü

BURDUR'da sabah saatlerinde kocası ile aralarında çıkan tartışma sonucu cinnet geçiren kadın, kocasını av tüfeği ile öldürdü.

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Olay, saat 06.20 sıralarda Burdur’un Yeşilova ilçesi Düğer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatleriyle eşi İsmail Işık (32) ile aralarında tartışma sonucu cinnet geçiren Ayşe Işık (27) evde bulunan kocasına ait av tüfeği ile kocasına ateş etti. İsmail Işık başına isabet eden saçmalar nedeniyle bir anda yere yığıldı.

Saat 8.30’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kocasını vurduğunu söyleyen Ayşe Işık’ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Işık’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda İsmail Işık’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe Işık gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Çiftin 3 çocuğu olduğu ve geçen hafta çocuklarına sünnet düğünü yaptıkları öğrenildi.

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