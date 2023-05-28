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Filistin Tarım Bakanlığı: İsrail Batı Şeria'daki doğa rezervlerini ilhak etmeye çalışıyor

Filistin Tarım Bakanlığı: İsrail Batı Şeria'daki doğa rezervlerini ilhak etmeye çalışıyor

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 500 bin dönümlük milli parklar ve doğa rezervlerini ilhak etmeye çalıştığını bildirdi.

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Tarım Bakanı Riyad el-Attari, Batı Şeria'da milli parklar, doğa rezervleri, anıtların yer aldığı alanda İsrail yasalarının uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının, İsrail Yasama İşleri Hükümet Komitesi'nde tartışılmasının ardından konuya ilişkin devlete ait "Filistin'in Sesi" radyosuna açıklama yaptı.

Attari, söz konusu tasarının amacının "kamuoyunu harekete geçirmemek için sessizce 1967'de işgal edilen topraklar üzerindeki ilhak sürecini devam ettirmek olduğunu" ifade etti.

İsrail'in, söz konusu yasayı yaklaşık 500 bin dönümlük bir alanı kapsayan doğa rezervlerinde uygulamaya çalıştığına dikkati çeken Attari, yasanın Batı Şeria'da 120'den fazla bölgeye dağılmış olan bu alanın istila edilmesini kapsadığını belirtti.


Bu yasanın, Filistin kültür mirasını Yahudileştirmeye ve ele geçirmeye çalışmasının yanı sıra Filistin devletinin doğal kaynaklarını ve biyolojik çeşitlilik taşıyan geniş alanlarını kaybetmesine yol açacağını ifade eden Attari, söz konusu kararı "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Attari, İsrail'in doğa rezervleri olarak sınıflandırdığı 500 bin dönümlük alanın yaklaşık 240 bin dönümünün Filistin vatandaşlarının şahsi mülkü olduğunu vurguladı.

- Batı Şeria'daki ilhak eylemlerini kolaylaştırma adımları

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Batı Şeria'da devam eden ilhak eylemlerini kolaylaştırmak için İsrail güçlerinin baskıcı uygulamalarının ve Filistin vatandaşlarına yönelik eziyetlerinin yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Sonuncusu milli parklar, doğa rezervleri, ulusal alanlar ve anıtların ilhakı olarak bilinen yasa tasarısı olmak üzere İsrail'in daha fazla sömürgeci yasa tasarısı ve mevzuatı yürürlüğe sokma çalışmalarına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu adımların "daha fazla Filistin toprağını çalmayı amaçlayan resmi bir İsrail politikası kapsamında olduğu" kaydedildi.


Haaretz gazetesi 24 Mayıs tarihli haberinde, İsrail Yasama İşleri Bakanlar Komitesi'nin bugün Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yer alan doğa rezervleri ile anıtların dikildiği bölgelerde İsrail yasalarının uygulanmasını dayatacak bir yasa tasarısını görüşeceğine yer vermişti.

Söz konusu yasa tasarısı, İsrail İçişleri Bakanlığına, 1967'den beri işgal edilen bu alanları, "İsrail'in ulusal alanları" olarak ilan etme yetkisi veriyor.

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