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Oyunu kullanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti...

Oyunu kullanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eşi Hayrünnisa Gül ile İstanbul'un Beykoz ilçesinde oyunu kullandı. Bir açıklamada bulunan Gül "Bundan sonra artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor. Her şey inşallah iyi olur." dedi.

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Abdullah Gül, Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi. Eşi Hayrünnisa Gül ile okula gelen Abdullah Gül, 1140 numaralı sandıkta oyunu kullanıp sandık kurulu görevlilerine teşekkür etti.

"Bundan sonra artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor"

Okul çıkışında açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Oylarımızı kullandık, hayırlı olsun neticeleri memleket için. Seçim süreci çok yoğun geçti. Bundan sonra artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor. Her şey inşallah iyi olur. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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