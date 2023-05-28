BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de akıllara durgunluk veren ölüm! Suyla doldurmaya çalışıyordu...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de akıllara durgunluk veren ölüm! Suyla doldurmaya çalışıyordu...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde suyla doldurmaya çalıştığı havuza düşen kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Karabağlar mevkisinde havuza düşen kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, su seviyesi düşük olan havuzdaki N.Ö'nün (67) hayatını kaybettiğini belirledi.

N.Ö'nün evinin bahçesindeki havuzu doldurmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştüğü belirtildi.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Oyunu kullanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti...
Oyunu kullanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti...
Bodrum'da bir hasta sedyede oksijen tüpüne bağlı oyunu kullandı
Bodrum'da bir hasta sedyede oksijen tüpüne bağlı oyunu kullandı
Van Erciş’te yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetleriyle oy kullandı
Van Erciş’te yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetleriyle oy kullandı
Burdur'da bir kadın kocasını av tüfeği ile öldürdü
Burdur'da bir kadın kocasını av tüfeği ile öldürdü
Denizli'de dolu kiraz ve kayısı bahçelerini vurdu
Denizli'de dolu kiraz ve kayısı bahçelerini vurdu
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Rossi gidiyor, Milanlı yıldız geliyor!
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Rossi gidiyor, Milanlı yıldız geliyor!
Kayseri'de en acı cenaze: 13. kattan düşen anne ve 2 çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de en acı cenaze: 13. kattan düşen anne ve 2 çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oyunu Ankara’da kullandı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oyunu Ankara’da kullandı!
Oğuzhan Koç memleketi Bursa'da sahne aldı
Oğuzhan Koç memleketi Bursa'da sahne aldı
Oyunu kullanan Muharrem İnce: Köyüme dinlenmeye gidiyorum
Oyunu kullanan Muharrem İnce: Köyüme dinlenmeye gidiyorum