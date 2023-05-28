İzmir'de akıllara durgunluk veren ölüm! Suyla doldurmaya çalışıyordu...
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde suyla doldurmaya çalıştığı havuza düşen kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Karabağlar mevkisinde havuza düşen kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, su seviyesi düşük olan havuzdaki N.Ö'nün (67) hayatını kaybettiğini belirledi.
N.Ö'nün evinin bahçesindeki havuzu doldurmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştüğü belirtildi.
Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.