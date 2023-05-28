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NBA'de Miami Heat'i yenen Celtics, Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı

NBA'de Miami Heat'i yenen Celtics, Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 104-103 yenerek seriyi 3-0'dan 3-3'e getirdi.

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NBA Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Boston Celtics, deplasmanda Heat ile karşılaştı.

Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrılan geçen yılın finalisti Boston Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihinde 3-0'dan gelerek tur atlayan ilk takım olacak.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Jaylen Brown 26 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Marcus Smart 21, Derrick White 11 sayı kaydetti.

Miami Heat'te ise Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribaunt, Bam Adebayo da 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Serinin 7. ve son maçı, 30 Mayıs Salı günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

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