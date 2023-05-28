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Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı. Kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

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Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.

Yapılan incelemelerde O.B.Ş’nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Hakaret paylaşımları tespit edildi

Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

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