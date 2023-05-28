Erzurum ve Kars'ta hastalar oy kullanmaya ambulansla gitti

Erzurum ve Kars'ta bazı hasta ve yaşlılar, evlerinden ambulansla alınarak götürüldükleri okullarda oylarını kullandı.

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Yakutiye ilçesinde evde bakım hizmeti alan kalp hastası 90 yaşındaki Neriman Eren, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki evinden alınan ve ambulansla oy kullanacağı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne götürülen Eren, sağlık personeli tarafından sandığının bulunduğu kata sedyeyle çıkartıldı.

Burada oyunu kullanan Eren, sağlık ekiplerince ambulansla evine bırakıldı.

Kentte, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve 112 Acil Servis Başhekimi Oğuzhan Aygün koordinesinde, evde bakım hizmeti ve sağlık ekiplerince vatandaşların oy kullanacakları okullara ambulansla götürülme çalışması sürüyor.

- Kars

Kars'ta ise felç geçirdiği için evde sağlık hizmeti alan 87 yaşındaki Mülazim Daş ile KOAH hastası 78 yaşındaki Mürvet Daş, evlerinden ambulansla alınarak götürüldükleri okullarda oyunu kullandı.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Daş çifti, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilip sağlık personellerince oy kullanacakları sandığın bulunduğu kata sedyeyle çıkarıldı.

Burada oy kullanan yaşlı çift, daha sonra ambulans ile tekrar evlerine bırakıldı.

Doktor Ercüment Gökçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların hizmetten memnun olduğunu anlatarak, "Seçim nedeniyle yatalak ve kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gelemeyecek seviyedeki hastalarımızı oy kullanmaya getiriyoruz. Daha sonra sağlıklı bir şekilde eve nakillerini sağlayıp hizmetimizi tamamlıyoruz." diye konuştu.

Daş çiftinin damadı Cemal Uralkaya ise seçimlerin "hayırlı olması" temennisinde bulunarak, "Allah razı olsun kapımızdan aldılar, tekrar eve bıraktılar, hizmetten memnunuz." dedi.