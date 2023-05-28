Eski MHP'li başkanın feci ölümü! İnşaat alanına geldi sonrası korkunç

Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş, kendisine ait inşaatın temelindeki demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, 67 yaşındaki Ahmet Yaraş, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde inşaat alanına geldi. Yaraş, kazılan temelde dik olarak bağlanan çubuk demirlerin üzerine düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yaraş'ın cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanlığı görevinde bulunan Yaraş'ın cenazesinin, yarın toprağa verileceği öğrenildi.