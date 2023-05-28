Fatih Portakal sandık başında zafer işareti yaptı! AK Parti suç duyurusunda bulundu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektiren sunucu Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusu yapıldı. Fatih Portakal, yaptığının zafer işareti değil

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Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sandık başında yine yaptı yapacağını. Oyunu kullanırken zafer işareti yapan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu yapıldı. AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

Fatih Portakal'la birlikte zafer işareti yapan Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi görevlisi hakkında da suç duyurusu yapıldı.

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

Portakal'dan o işarete savunma: Yok artık

Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti'ye cevap verirken kendini şöyle savundu: "Yok artık! Sandık başında evrensel anlamda zaferi ve barışı simgeleyen bu işareti benim gibi yapan görevli kadın hakkında tutanak tutuyorlarmış. Sözün bittiği yer. . V işareti hakkında bilgi: 2. Dünya savası sırasında ortaya çıkmış bir işaret. İngilizce Victory’nin “V” si.…"