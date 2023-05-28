28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

TÜRKİYE'de bugün 64 milyon seçmen, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi için oy kullanacak. 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mille İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. En fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek ve yüzde 50+1 aranmayacak. Oy kullanırken aman dikkat! Bunları yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak. İkinci tur seçimiyle ilgili tüm haberler dakika dakika internethaber.com'da olacak...

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13. Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan Türkiye bugün bir ilki yaşıyor. İlk kez cumhurbaşkanı seçmek için ikinci tur oylama yapılıyor. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verecek. Oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayıp saat 17:00'de sona erecek. İşte dakika dakika ikinci tur oylama haberleri...

08:000 İkinci tur oy verme işlemi başladı, ilk oylar kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi tüm Türkiye'de başladı. İlk oylar sandıklara gerdi.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışıyor

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri olarak gösterilen Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında 21 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görevde olan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Yüzde 50+1 aranmayacak, 1 oy fazla alan...

Bu seçimde ilk turdaki gibi yüzde 50+1 aranmayacak, kullanılan ‘'Evet'' oylarının bir fazlasını hangi aday alırsa, Cumhurbaşkanı o isim olacak. Saat 08:00'de başlayıp saat 17:00'de sona erecek oylamada sandık başlarında cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazların kullanılması yasak.

Oylar nasıl kullanılacak?

Seçmen, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Görme engelliler de kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.

Yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Ankara ATO Congresium'da saklanan oylar, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılacak.

Seçim yasakları neler?

Seçim yasağı nedeniyle sabah saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına uymak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Seçimle ilgili yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından ilan edilmesi halinde saat 21.00'den önce de yayın serbest bırakılabilecek.

Oy kullanırken DİKKATLİ OLUN

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayanlar, YSK internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya ‘Seçmen Sorgulama' mobil uygulamasından yer ve sandık numarasını öğrenebilir.

2- TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanınızı, ehliyetinizi ya da pasaportunuzu yanınızda bulundurun. Seçmen bilgi kağıdınız olmasa bile oy kullanabilirsiniz.

3- Sandık görevlisine seçmen kâğıdınızı ve kimlik belgenizi verin. Sandık kurulu görevlisinden mühürlü oy zarfı ile oy pusulası ve ‘'Evet'' mührünü alın. Kapalı oy verme kabininde pusulaya tercihinizi yapın zarfa koyun, zarfı yapıştırmayın.

4- Oy kullandıktan sonra kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa kendiniz atın, başkasına vermeyin. Seçmen listesinde adınızın olduğu yeri imzalayın.

Hangi oylar geçersiz sayılacak?

Yüksek Seçim Kurulu’nun 135 sayılı genelgesine göre oyunuzun geçerli olması için üzerinde başka hiçbir işaret, yazı, imza ve parmak izi olmaması gerekiyor. Oy pusulasına slogan yazılması, diğer adayın üzerine çarpı atılması, adayların fotoğraflarının üzerine de mühür basılması oyu geçersiz kılıyor.