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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sandıkları koruyun" çağrısı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sandıkları koruyun" çağrısı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur oylamada oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden vatandaşlara sandıklara sahip çıkma çağrısı geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tr oylamasının saat 17:00'de sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden vatandaşlara sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu. İşte Erdoğan'ın yaptığı o paylaşım:

"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"

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