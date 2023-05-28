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Oy verme işlemi bitti sayım sürüyor! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023

Oy verme işlemi bitti sayım sürüyor! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023

TÜRKİYE'de bugün 64 milyon seçmen, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi için oy kullandı. 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mille İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Saat 8:00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi, oy sayımı başladı. En fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek ve yüzde 50+1 aranmayacak. Sonuçlar dakika dakika internethaber.com'da olacak...

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13. Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan Türkiye bugün bir ilki yaşadı. İlk kez cumhurbaşkanı seçmek için ikinci tur oylama yapıldı Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı.

14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verdi. Oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayıp saat 17:00'de sona erdi. Sandıklar açıldı oy sayımı başladı.

Seçim sonuçlarının açıklanması YSK serbest bırakana kadar yasak. İşte dakika dakika ikinci tur oylama haberleri... 

YSK Başkanı Yener: Olumsuz bir durum yaşanmadı

 YSK Başkanı Ahmet Yener, "Olumsuz bir durum söz konusu değil. İtirazlar değerlendirilmiş ve  il seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlerin Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Oy verme işlemi bitti, sandık kapandı sayım başladı

Saat 08:00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi. Sandıklar kapatılırken oy sayma işlemi başladı. 

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