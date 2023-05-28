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Sözcü gazetesine siber saldırı! Site çökertildi girilemiyor

Sözcü gazetesine siber saldırı! Site çökertildi girilemiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında oylar sayılırken Sözcü Gazetesi siber saldırıya uğradı. Sözcü'nün internet sitesine ulaşılamıyor...

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylarının sayımı sürerken Sözcü gazetesinin internet sitesi çökertildi. Sözcü gazetesine girenler "üzgünüz engellendiniz. sozcu.com.tr'ye giriş yapamıyorsunuz" uyarısıyla karşılaştı.

Sözcü yönetimi, internet sitelerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı.  Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında "Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın" dedi. 

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