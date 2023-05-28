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Meclis Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Meclis Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Şentop mesajında şu ifadeleri kullandı. 

''Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan
’ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun.''

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