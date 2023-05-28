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Attan düşen İspanyol kaleci Sergio Rico yoğun bakıma alındı

Attan düşen İspanyol kaleci Sergio Rico yoğun bakıma alındı

Paris Saint Germain takımının İspanyol kalecisi Sergio Rico, attan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

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İspanyol haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, 29 yaşındaki Rico'nun bugün Huelva kentinin El Rocio beldesinde bir attan düşmesi sonucu kafa travması bulgusuyla Virgen del Rocio hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi.

Verilen ilk bilgilerde, attan yere düştükten sonra atın ayaklarından vücuduna birden fazla darbe aldığı söylenen futbolcunun genel durumunun "ağır" olduğu kaydedildi.

Rico'nun, Paris Saint Germain'in dün deplasmanda Strasburg ile oynadığı ve lig şampiyonluğunu ilan ettiği maçtan sonra Huelva'ya geldiği bilgisi paylaşıldı.

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