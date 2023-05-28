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Deprem bölgesi ikinci tur seçim sonuçları, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha fazla oy aldı?

Deprem bölgesi ikinci tur seçim sonuçları, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha fazla oy aldı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha çok oy aldığı deprem bölgesindeki vatandaşlara muhalefet kanadından büyük tepki gösterilmişti. İkinci turda da bu bölgeler merak konusuydu. İşte ikinci turdaki deprem bölgesi sonuçları...

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur sonuçları sandıkların kapanmasının ardından deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Elazığ, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye) nasıl oluştu? İşte ilk turda çok dikkat çeken deprem bölgesindeki oy oranları;

Sonuçların geldiği iller

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,88
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,20

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Erdoğan: Yüzde 74,95

Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,05

HATAY SEÇİM SONUCU
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,67

Erdoğan: Yüzde 49,33

ADIYAMAN SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66,33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,09

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Erdoğan: Yüzde 69,93
Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,07

DİYARBAKIR SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,96
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 26,48

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 70,97
Erdoğan: Yüzde 29,03

GAZİANTEP SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 59,76
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,65

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Erdoğan: Yüzde 62,70
Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,30

ŞANLIURFA SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde %63.85

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,06

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Erdoğan: Yüzde 64,96
Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,04

MALATYA SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 69,39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,02

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Erdoğan: Yüzde 71,95
Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,05

ADANA SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 52,08
Erdoğan: Yüzde 47,92

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %57.23
Kemal Kılıçdaroğlu: %42.76

ELAZIĞ SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %48.77

Kemal Kılıçdaroğlu: %51.22

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Erdoğan: Yüzde 70,34
Kılıçdaroğlu: Yüzde 29,66

KİLİS SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,62
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,87

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Erdoğan: Yüzde 70,12
Kılıçdaroğlu: Yüzde 29.88

OSMANİYE SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,70

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Erdoğan: Yüzde 66,02
Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,98

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