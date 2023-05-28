Afyonkarahisar'da olay! 3 farklı kimlikle oy vermeye çalıştı, yakalandı! Kendini böyle savundu...

Afyonkarahisar’da üç farklı kimlikle önce başkası adına oy kullandıktan sonra kendi adına da oy kullanmaya çalışan seçmen sandık görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

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Afyonkarahisar'da Ali Çağlar Anadolu Lisesi’nde Veli Özdemir adına oy kullanmak üzereyken yakalanan Halil Özdemir, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, olaya anında müdahale eden İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Avukat Serdar Dündar, Halil Özdemir'in emniyet güçlerince gözaltına alınmasını sağladı. Başkası adına oy kullanmaya çalışırken yakalanan Özdemir ve sandık görevlileri arasında yaşanan tartışma, kameralara yansıdı. Şahsın üzerinden üç farklı kimlik çıktığı öğrenildi. Sahte oy kullanmaya çalışan vatandaş, "yanlış kimliği vermişim" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Çevredekiler ise, "kaç tane kimlik taşıyorsun?" diyerek bu duruma tepki gösterdi.