Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Ardıç'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci yazar Engin Ardıç için İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Sabah gazetesi yazarlarından Ardıç, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar'daki özel bir hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Trabzon'da 1 Şubat 1952'de dünyaya gelen Ardıç, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başlayan Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı.

"Nokta" dergisinde de bir süre yayın danışmanlığı görevini yürüten ve son olarak Sabah gazetesinde yazan Ardıç, birçok gazetede köşe yazıları yazdı.