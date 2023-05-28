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Avusturya, suç işlemiş Afganlar ile Suriyelileri geri gönderecek

Avusturya, suç işlemiş Afganlar ile Suriyelileri geri gönderecek

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, ülkede suça bulaşmış ya da "toplum için tehlike arz eden" Afganlar ile Suriyelilerin bu yılın sonuna kadar ülkelerine gönderilmesinden yana olduğunu bildirdi.

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Gerhard Karner, Alman Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Taliban üyesi olduğunu ileri sürdüğü bazı Afgan vatandaşlarının ve "ülke için tehlike arz eden" Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğini belirtti.

"Neden bir Taliban’ı Afganistan’a geri göndermeyeyim?" sorusunu yönelten Karner, "Açık ve dürüst bir şekilde insanların Suriye’nin bazı bölgelerine, örneğin Şam’a gönderilmesi hususunu konuşmalıyız." dedi.

Karner, bu kişilerin mümkünse bu yılın sonuna kadar ülkelerine iade edilmeleri fikrini desteklediğini, bunlar arasında çocuk ve kadınların olmayacağını ifade etti.

Avrupa’nın göçmenler için ekonomik cazibe merkezi olarak gösterilmemesi gerektiğini kaydeden Karner, sosyal yardımların azaltıldığını ve yalnız ülkenin kendi vatandaşlarına yetecek düzeyde olduğunu söyledi.

Karner, iltica başvurularının Avrupa dışından yapılması gerektiğini ileri sürerek, kıtadaki iltica sürecinin tamamen işlevsiz olduğunu, başvuruların dışarıda yapılması durumunda insan kaçakçılığının engellenebileceğini ya da Akdeniz’de göçmenlerin yaşamlarını yitirmeyeceğini savundu.

Suçlu sayısına ilişkin veri paylaşılmadı

Bu açıklama üzerine Avusturya Haber Ajansı APA, İçişleri Bakanlığına ülkedeki Taliban üyesi Afgan vatandaşı, tehlike arz eden veya suça bulaşmış Suriyeli sayısıyla ilgili soru yöneltti. Ancak Bakanlık net bir yanıt vermedi.

Avusturya 2022 Suç Raporu’ndaki verileri paylaşan Bakanlık, ülkede geçen yıl yaklaşık 500 bin suç duyurusunda bulunulduğu, olası faillerin yüzde 52’sinin Afgan ve Suriyeli olduğuna dair veriler paylaştı. Buna göre 6 bin 504 zanlının Suriye’den, 5 bin 398’nin ise Afganistan’dan geldiği bildirildi.

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