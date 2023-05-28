Oylar sayılmaya başlandı Meral Akşener çağrı yaptı! "Son ana kadar sanıklarda kalın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sandıkların kapanmasından bir açıklama yaptı. Akşener "Millet İttfakı'nın sandık müşahitleri son ana kadar sanıklarda kalmalıdır" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu ucube sistemin değişmesi için umudumuz, inancımız var. Tüm sandık başkanları son ana kadar sandıkları başında kalmalıdırlar. Eğer herhangi bir yorgunluk belirtisi ya da bir problem yaşandığında hangi partiye mensuplarsa o partiyi aramalılar. Özellikle ve özellikle gençler orada kalıp motivasyonlarını yüksek tutmalarını rica ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.