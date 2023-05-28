BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da yağış yolu kapattı, araç ve konteynerleri sürükledi

Muğla'da yağış yolu kapattı, araç ve konteynerleri sürükledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi, yollar kapandı.

Abone ol

İlçede akşamüstü saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yaklaşık bir saat boyunca sürdü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Yağış esnasında ana arterlerde yoğun su birikintileri oldu, yol trafiğe kapandı.

Konacık Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı su birikintisi nedeniyle durdu. Akış, ara sokaklardan verildi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de yoğun su birikintisi vardı. Trafik akışı aksadı. Ara sokaklar da yağış anında dereye döndü. Su birikintisi, Karayolları, Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin mazgallara müdahalesinin ardından açıldı.

Bitez Söğütlü Caddesi´nde sele kapılan bir cip, metrelerce sürüklendikten sonra durdu. Sel sularına kapılan çöp konteynerleri, iş makinesi ile dereden çıkarıldı. Torba Mahallesi´nde sandık görevlileri, seçim sandığını koruyabilmek için çaba harcadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekir Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan kazandı
Bekir Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan kazandı
Kolombiya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Kolombiya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Fatih Altaylı'nın seçim mesajı: Suriyeliler karar verdi
Fatih Altaylı'nın seçim mesajı: Suriyeliler karar verdi
İsrail'de kamu binalarında Filisin bayrağının açılmasını yasaklayan yasa tasarısı protesto edildi
İsrail'de kamu binalarında Filisin bayrağının açılmasını yasaklayan yasa tasarısı protesto edildi
Sözcü gazetesine siber saldırı! Site çökertildi girilemiyor
Sözcü gazetesine siber saldırı! Site çökertildi girilemiyor
Meclis Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Meclis Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
AK Parti'den 'balkon konuşması' açıklaması! "Suyu bulandıran iki belediye başkanı, bu gelenek sizde yok"
AK Parti'den 'balkon konuşması' açıklaması! "Suyu bulandıran iki belediye başkanı, bu gelenek sizde yok"
Attan düşen İspanyol kaleci Sergio Rico yoğun bakıma alındı
Attan düşen İspanyol kaleci Sergio Rico yoğun bakıma alındı
Oy sayımı sürerken GENAR ve Aksoy Araştırma anket açıkladı! İşte sonuçlar...
Oy sayımı sürerken GENAR ve Aksoy Araştırma anket açıkladı! İşte sonuçlar...
Sayım sürerken CHP'den açıklama: Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın
Sayım sürerken CHP'den açıklama: Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın
Sinan Oğan’ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı!
Sinan Oğan’ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı!
CHP'nin veri sistemi yine bekleneni veremedi
CHP'nin veri sistemi yine bekleneni veremedi