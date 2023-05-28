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İsrail'de kamu binalarında Filisin bayrağının açılmasını yasaklayan yasa tasarısı protesto edildi

İsrail'de kamu binalarında Filisin bayrağının açılmasını yasaklayan yasa tasarısı protesto edildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Tel Aviv Üniversitesi önünde toplanan bir grup aktivist, kamu binalarında Filisin bayrağının açılmasını yasaklayan yasa tasarısını protesto etti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, tasarıyı protesto eden sloganlar attı.

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Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, tasarıyı protesto eden sloganlar attı. Bazı göstericiler, boş kağıtlara Filistin bayrağı çizdi.

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