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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 17'nci seçim zaferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 17'nci seçim zaferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17. zaferine ulaşmış oldu.

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Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı. 14 Mayıs'ta ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Bugün Türkiye yine sandığa gitti.

17,00'de sandıklar kapandı ve sayım için nefesler tutuldu.

Saatler 19,30'u gösterdiğinde ise resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyük oranda belli oldu. Seçmenden büyük bir destek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi
Cumhurbaşkanı Erdoğan böylelikle 17'nci seçim zaferini kazanmış oldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferleri tam liste:

* 27 Mart 1994 yerel seçim: %25,19

* 3 Kasım 2002 genel seçim: %34,28

* 29 Mart 2014 yerel seçim: %42,87

* 22 Temmuz 2007 genel seçim: %46,06

* 21 Ekim 2007 referandum: %68,95

* 29 Mart 2009 yerel seçim: %38,39

* 12 Eylül 2010 referandum: %57,88

* 12 Haziran 2011 genel seçim: %46,58

* 30 Mart 2014 yerel seçim: %45,5

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi: %58,02

* 7 Haziran 2015 genel seçim: %40,87

* 1 Kasım 2015 genel seçim: %49,49

* 16 Nisan 2017 referandum: %51,41

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %52,59

* 31 Mart 2019 yerel seçim: %44,33

* 14 Mayıs 2023 genel seçim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki oyu yüzde %49.24 - AK Parti'nin oy oranı ise yüzde %35.78.

*28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur resmi olmayan sonuçlara göre: %52,15

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