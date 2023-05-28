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Nevşin Mengü kabullendi! 'Adam kazandı, muhalefette hesap zamanı'

Nevşin Mengü kabullendi! 'Adam kazandı, muhalefette hesap zamanı'

Muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Nevşin Mengü, sandıkların yüzde 90'ı açıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını kabullendi. Mengü bugünden itibaren muhalefet için muhasebe zamanının başladığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylarının sayılması sürerken Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandığı neredeyse kesinleşti. Sonuçların açıklanmasını beklemeyen gazeteci Nevşin Mengü, Muharrem İnce'nin 2018 seçiminin ardından İsmail Küçükkaya'ya gönderdiği mesaja gönderme yaparak seçim sonucunu ilan etti.

Muhalif kimliğiyle bilinen Nevşin Mengü, Twitter hesabından "Adam kazandı… Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor." paylaşımı yaptı. 

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