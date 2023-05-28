BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SEÇİM

Seçim bitti kavga başladı! İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı! İmamoğlu ve Yavaş...

Seçim bitti kavga başladı! İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı! İmamoğlu ve Yavaş...

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması sonuçları kesinleşmeden Millet İttifakı'nda kavga başladı. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanı adaylığında direten Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim yenilgisinin sorumlusu ilan etti. Özkan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.." dedi.

Abone ol

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP lideri ve Millet İtitfakı adayı Kemal kılıçdaroğlu ise yüzde 48 civarında oyda kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti muhalefette hayal kırıklığına neden olurken, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan dikkati çeken bir çıkış geldi. 

İmamoğlu ve Yavaş göndermesi olay

İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını eleştiren Özkan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ikinci tur seçim kampanyası döneminde geriye çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar…" dedi. Özkan, Erdoğan'ı da tebrik etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağıyor! "Türkiye Yüzyılı başlamıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağıyor! "Türkiye Yüzyılı başlamıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın galibi 85 milyon vatandaşımız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın galibi 85 milyon vatandaşımız
İkinci turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023!
İkinci turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023!
Adana'da oy sayımının ardından kavga çıktı
Adana'da oy sayımının ardından kavga çıktı
Nevşin Mengü kabullendi! 'Adam kazandı, muhalefette hesap zamanı'
Nevşin Mengü kabullendi! 'Adam kazandı, muhalefette hesap zamanı'
Bayburt’ta sandıkların yüzde 100’ü açıldı! Erdoğan'a rekor oy çıktı
Bayburt’ta sandıkların yüzde 100’ü açıldı! Erdoğan'a rekor oy çıktı
İkinci tur ayları sayılıyor! Anadolu Ajansı'na göre Erdoğan ANKA'ya göre Kılıçdaroğlu! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023
İkinci tur ayları sayılıyor! Anadolu Ajansı'na göre Erdoğan ANKA'ya göre Kılıçdaroğlu! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023
Muğla'da yağış yolu kapattı, araç ve konteynerleri sürükledi
Muğla'da yağış yolu kapattı, araç ve konteynerleri sürükledi
Bekir Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan kazandı
Bekir Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan kazandı
Kolombiya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Kolombiya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Fatih Altaylı'nın seçim mesajı: Suriyeliler karar verdi
Fatih Altaylı'nın seçim mesajı: Suriyeliler karar verdi
İsrail'de kamu binalarında Filisin bayrağının açılmasını yasaklayan yasa tasarısı protesto edildi
İsrail'de kamu binalarında Filisin bayrağının açılmasını yasaklayan yasa tasarısı protesto edildi