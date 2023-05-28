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Adana'da oy sayımının ardından kavga çıktı

Adana'da oy sayımının ardından kavga çıktı

ADANA'nın CEYHAN ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin ardından çıkan kavgaya polis müdahale etti.

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Belediye Evleri Mahallesi Şehit Fehmi Koç İlkokulu'nda, Türkiye genelinde oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından oy sayımı yapıldı.

Sayım sırasında sınıftaki partililer arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından sayımın tamamlanmasıyla oy pusulaları mühürlenerek çuvallara konuldu.

Islak imzalı tutanakların ve oy pusulalarının yer aldığı çuvalların görevlilerce okulun dışında bekleyen araca götürülüşü sırasında bir grup, terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attı.

Bunun üzerine yeniden çıkan tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Bölgedeki polis ve takviye ekiplerin müdahalesiyle grup dağıldı.

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