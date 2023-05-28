Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağıyor! "Türkiye Yüzyılı başlamıştır"

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçiminde sandıkların büyük bir bölümü açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe tebrik mesajları gelmeye başlarken Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ve Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayınladı.

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Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler gelmeye başladı.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani sosyal medya adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Al Sani "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim. ülkeleri daha da geliştirmek ve büyümek için" ifadelerini kullandı.

Orban: Tartışmasız zafer

Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban da "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmasız seçim zaferini kutluyorum" diye yazdı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim tebriği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok değerli Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir demokrasi örneği ve Türk halkının büyük katılımı ile gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde etmiş olduğunuz zaferi içtenlikle ve en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Seçim sonuçlarının anavatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum”

Başbakan Üstel ise, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazanmış olduğu tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyor, önemli bir demokrasi sınavı veren Türkiye’deki kardeşlerimizi yürekten kutluyor, seçim sonuçlarının anavatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri: “Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun”

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan’ın seçim zaferini tebrik ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmenizi kalpten tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun. Anavatanımız Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmenizi kalpten tebrik ediyorum. 14 Mayıs seçiminde, liderliğinizdeki Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki çoğunluğu sağlamasının ardından, Türk Halkı, zat-alinizi yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçerek, liderliğinizde yürütülen çalışmalara duyduğu güveni bir kez daha göstermiş ve istikrar demiştir. Seçim sonuçlarının, Milli Kıbrıs davamızı birlikte savunduğumuz Anavatan Türkiye’mize, ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Anavatanla ülkemiz arasında dayanışma ve iş birliğinin, liderliğinizde her alandaki daha da ilerine götürüleceğine inancım tamdır. Yeni dönemde, genelde Anavatanımıza, özelde de sizlere yeni başarılar ve mutluluklar temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun” dedi.

Libya Başbakanı Dibeybe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Muhalefete hitaben ise Dibeybe, "Kazanamasa bile siyasi ve demokratik sürece sahip çıktığı için Türk muhalefetini de selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini belirtti.

Reisi, iki ülke arasında bölgedeki ve İslam dünyasındaki gelişmelere ilişkin yakın işbirliğinin, bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi için daha uygun koşullar sağlayacağını ifade etti. ​​​​​​​

Filistin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Yaptığı yazılı açıklamayla Türk halkına ve Cumhurbaşkanı'na "Filistin halkı ve Filistin Devlet Başkanlığı" olarak "kardeşçe tebriklerini" gönderen Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Şundan eminiz ki Allah'ın izniyle gelişim yolunda devam edeceksiniz, Türkiye ve kardeş halkı için büyük başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı.

Abbas, "bu vesileyle Türkiye ve Filistin halklarının tarihi, kardeşlik bağları ve dayanışmasından duyduğu gururu" dile getirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik etti.

Iştiyye "Türkiye'de yaşananlar ciddi ve gerçek bir demokrasi şölenidir. Bu demokrasi Filistin için tam anlamıyla bir kazanımdır. Bu başarı, Türkiye'nin kalkınması yolunda elde edilen başarıların bir sonucudur." dedi.

Filistin ile Türkiye arasındaki dostluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde daha da pekiştiğini kaydeden Iştiyye, Türk halkının refahı, kalkınması ve esenliğini temenni ettiğini söyledi.

Hamas’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Türk halkını yürüttüğü bu demokratik süreçten ötürü kutlayan Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin Arap ve Müslüman dünyasıyla bağlarını, bölgesel ve uluslararası konumunu güçlendirmesi ve başta Filistin davası olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki haklı meseleleri kucaklaması için yeni bir başlangıç noktası olmasını umduğunu aktardı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’den tebrik

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Şentop'tan tebrik telefonu

Şentop, "Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay: "Durmak Yok, Yola Devam"

Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha “Doğru Adam”da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.

İbrahim Kalın: "Hayılı olsun"

Bakan Nebati: "Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir"

Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. 28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir ferdine ve ülkemize hayırlı olsun!