İkinci turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023!

YSK verilerine göre oyların yüzde 75.42'i girildi. Anadolu Ajansı ve ANKA Haber Ajansı'na göre ise oyların yüzde 99'undan fazlası açıldı. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 52'sinden fazlasını alarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

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14 Mayıs seçiminin ardından ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminde oy sayma işlemi neredeyse bitti. Anadolu Ajansı ve ANKA Haber ajansı'na göre sandıkların yüzde 99'undan fazlası sayıldı.

Erdoğan yüzde 52 ile seçimi aldı

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52'den fazla oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48'e yakının aldı. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

Adaylar kaçar oy aldılar

Anadolu Ajansı'na göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 milyon 117 bin oy alırken, Kemal kılıçdaroğlu, 24 milyon 954 bin oy aldı. ANKA'ya göre 27 milyon 237 bin oy alırken, Kemal kılıçdaroğlu 25 milyon 119 bin oy aldı.