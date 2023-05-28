Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın galibi 85 milyon vatandaşımız

Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da evinin önünde kalabalığa hitap etti.. Erdoğan, "2. turu tamamladık, demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrasında kutlama yapan halka seslendi. "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştim "Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Maşallah, bugün Kısıklı bir başka. Üsküdar bir başka. Ve İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. 2 bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

"Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız"

Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, gönüllü olarak seçiminin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde yurt dışında 2. tura göre yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tebliğ eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez" dedik. Şimdi bak "Bay Bay Kemal" diyorlar. "Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz" demiştik. "Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet" demiştik. İsterseniz buna 3. bayı ekleyebiliriz. Bay bay bay Kemal.

"Bugün kazanan sadece Türkiye'dir"

Bugünkü Seçim, aramızdaki muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demir ateşin içinde şekillenirse, sizin de iradeniz sandıkta kırılmaz gücü haline geldi. Şimdi bakın buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz. 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda %1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. 40 tane. Peki ne oldu. Şimdi 129 vekile düştü CHP. Bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay Bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır. Diyoruz ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştim. "Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan taviz vermeden Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraber hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraber düzelttik. Kısıklı meydana tarih yazdı, tarih. Bir İstanbullu, bir Kısıklılı olarak Allah'a hamd ediyorum sizin gibi arkadaşları verdiği için. Her zaferi yine sizlerle kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Durmak yok çok çalışacağız. Emniyetten Kısıklı meydanında ne kadar var dedim, rakam 55 bin.

"Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz"

Ve seçimler gelir geçer. Sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine beraberliğine sahip çıkmasıdır. Seçim Sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar. Diyorlar ki, "İlan edin hemen şimdi de geliriz." Katar arıyor. Aynı şekilde mutluluğu paylaşıyor. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez, gençlerimizi dipsiz karanlıklarına hapsedemez. Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Şimdi öyle bir haykıralım ki, Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bunu duysun. Kardeşlerim bu CHP, HDP, İYİ Parti LGBTC' midir? Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Ve ümüğünü sıkarız. Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek, yapacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa 1 değişiklik yapıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz.