KKTC’de Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk sokaklara döküldü.

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Erdoğan’ın zaferinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başta başkent Lefkoşa olmak üzere Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de halk araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Göstericiler, ellerinde KKTC, Türkiye ve Cumhur İttifak’ında yer alan siyasi partilerin bayraklarını salladılar. Göstericiler, daha sonra başkent Lefkoşa’da bulunan AK Parti KKTC Temsilciliği binası önünde toplanarak, davullu zurnalı kutlama yaptı. Zafer kutlaması sırasında sık sık “Reis çok yaşa” sloganları atıldı.