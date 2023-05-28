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Halk TV'de alay konusu oldu! Murat Ağrıel'den büyük gaf: "Erdoğan’ın oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor"

Halk TV'de alay konusu oldu! Murat Ağrıel'den büyük gaf: "Erdoğan’ın oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor"

Türkiye siyasi tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tura giderken saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla oyların sayımına başladı. Tüm televizyon kanalları seçim gecesi yayınlarıyla nabız tutmaya devam ederken HALK TV'de yayınlanan 'Halkın seçimi özel' programına katılan gazeteci Murat Ağırel büyük bir gafa imza attı. Açılan sandıkları ve oy dağılımını değerlendiren Ağrıel "oy oranlarının kimseyi yanıltmaması gerekiyor. Erdoğan’ın almış olduğu 51.87 oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor" dedi

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Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından bugün ikinci kez sandık başına gitti. İlk kez bir seçim ikinci tura kalırken seçim sonuçları televizyon ekranlarından büyük bir heyecala takip edildi. Bu kapsamda Halk TV'de yayınlanan 'Halkın seçimi özel' programında yorumculuk yapan gazeteci Murat Ağırel büyük bir gafa imza attı.

Murat Ağrıel alay konusu oldu

Seçim sonuçlarını ve oyların dağılımını değerlendiren Ağrıel canlı yayında yaptığı açıklamada, "Oy oranlarının kimseyi yanıltmaması gerekiyor. Erdoğan’ın almış olduğu 51.87 oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor. Sandığa gidenlerin 51.87’sini aldı" ifadelerini kullandı. Murat Ağrıel'in bu açıklaması alay konusu olurken sosyal medya platformu twitter'da bir çok kullancı tarafından paylaşıldı.

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