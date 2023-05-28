Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilk yorum! "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra..."
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Davutoğlu, "YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım" ifadelerini kullandı.Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Davutoğlu söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım.