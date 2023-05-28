BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilk yorum! "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra..."

Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilk yorum! "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Davutoğlu, "YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Davutoğlu söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama! CHP liderliğinden istifa etmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama! CHP liderliğinden istifa etmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, Kosova sokaklarında davullu zurnalı kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, Kosova sokaklarında davullu zurnalı kutlanıyor
Cübbeli Ahmet Hoca 'rüyam gerçek çıktı" deyip muhalefeti destekleyenlere 'Ebu Cehil' benzetmesi yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca 'rüyam gerçek çıktı" deyip muhalefeti destekleyenlere 'Ebu Cehil' benzetmesi yaptı
Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum
Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum
Binali Yıldırım: Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi
Binali Yıldırım: Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi
Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu
Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu
Suriye’nin kuzeyinde Recep Tayyip Erdoğan sevinci
Suriye’nin kuzeyinde Recep Tayyip Erdoğan sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 17'nci seçim zaferi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 17'nci seçim zaferi
KKTC’de Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı
KKTC’de Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı