BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu

Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu

DENİZLİ'de eşi ile birlikte mantar aramaya giden 72 yaşındaki Ayşe Koç, ormanlık alanda kayboldu. Yaşlı kadını bulmak için jandarma, AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Abone ol

Denizli’nin Bekilli ilçesine bağlı Gömce Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Koç, öğle saatlerinde eşi Ahmet Koç ile birlikte mahalle yakınındaki İmralı Yolu bölgesine mantar aramak için gitti.

Bir süre ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç bir süre sonra gözden kayboldu. Ahmet Koç, birlikte mantar aramaya çıktığı eşi Ayşe Koç’u tüm aramalarına rağmen bulamayınca, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ayşe Koç’u bulmak için öğle saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ormanlık alanda devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye’nin kuzeyinde Recep Tayyip Erdoğan sevinci
Suriye’nin kuzeyinde Recep Tayyip Erdoğan sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 17'nci seçim zaferi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 17'nci seçim zaferi
KKTC’de Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı
KKTC’de Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı
Devlet Bahçeli'den seçim zaferi açıklaması! "Dünya birleşti karşımıza çıktı, fakat Türk milletine sökmemiştir"
Devlet Bahçeli'den seçim zaferi açıklaması! "Dünya birleşti karşımıza çıktı, fakat Türk milletine sökmemiştir"
Halk TV'de alay konusu oldu! Murat Ağrıel'den büyük gaf: "Erdoğan’ın oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor"
Halk TV'de alay konusu oldu! Murat Ağrıel'den büyük gaf: "Erdoğan’ın oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor"
Seçim bitti kavga başladı! İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı! İmamoğlu ve Yavaş...
Seçim bitti kavga başladı! İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı! İmamoğlu ve Yavaş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağıyor! "Türkiye Yüzyılı başlamıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağıyor! "Türkiye Yüzyılı başlamıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın galibi 85 milyon vatandaşımız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın galibi 85 milyon vatandaşımız
İkinci turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023!
İkinci turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023!
Adana'da oy sayımının ardından kavga çıktı
Adana'da oy sayımının ardından kavga çıktı
Nevşin Mengü kabullendi! 'Adam kazandı, muhalefette hesap zamanı'
Nevşin Mengü kabullendi! 'Adam kazandı, muhalefette hesap zamanı'