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Suriye’nin kuzeyinde Recep Tayyip Erdoğan sevinci

Suriye’nin kuzeyinde Recep Tayyip Erdoğan sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin ikinci turundan resmi olmayan rakamlara göre zaferle çıkması Türkiye’de olduğu gibi Suriye’nin kuzeyinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

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Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkması, Suriye'nin kuzeyinde de sevinçle karşılandı.

Seçimin sonucu ülke içinde olduğu gibi terörden arındırılan Suriye’nin kuzeyinde de coşkuyla kutlanıyor. Sınırın öteki tarafında gerçekleşen kutlamalar, Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinden de görülebildi.

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