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Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum

Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, “Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerinde ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, ikinci tur seçimleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir." diyen Oğan, "Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur” ifadelerine yer verdi.

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